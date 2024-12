Eliezer conta que funcionário desviou dinheiro durante internação do filho

Eliezer, 32, contou que um funcionário desviou dinheiro da família durante a internação do filho, Ravi, de 1 mês.

O que aconteceu

O ex-participante do BBB 22 (Globo), usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (17) para compartilhar que descobriu que o homem estava desviando dinheiro de sua empresa. Ele e Viih Tube, 24, também são pais de Lua di Felice, 1. "Nesta semana descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro aproveitou toda essa situação que estava acontecendo com o Ravi e estava desviando porque sabia que não estávamos acompanhando as transações das três empresas", disse ele.

O influenciador disse nunca ter desconfiado de nada. "Aproveitou tudo isso para desviar dinheiro para a conta pessoal dela. Talvez da forma como ela foi fazendo, como ela foi fazendo pequenos valores, nós nunca descobriríamos. Descobrimos e depois conto".

Veja: