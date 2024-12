Elenco de "O Brutalista" celebra alcance da história do filme

Por Alicia Powell

NOVA YORK (Reuters) - O elenco do filme "O Brutalista" está dando todo o crédito ao seu diretor Brady Corbet no que diz respeito à grande aclamação do filme.

"Ele é um cineasta especial porque se concentra na psicologia e no comportamento e nas coisas que nos interessam de verdade como atores", disse Guy Pearce, que interpreta o rico industrial Harrison Lee Van Buren.

"Portanto, foi um verdadeiro prazer do início ao fim", acrescentou.

O filme é uma história épica de um imigrante húngaro que foge dos horrores da Segunda Guerra Mundial para reconstruir sua vida nos Estados Unidos, e é estrelado pelo ganhador do Oscar Adrien Brody no papel principal do arquiteto Laszlo Toth.

"O Brutalista", que tem duração de três horas e 35 minutos e um intervalo de 15 minutos, foi co-escrito pela esposa de Corbet, Mona Fastvold.

Foi bem-sucedido no Festival de Cinema de Veneza neste ano, com Corbet ganhando o prêmio de melhor diretor.

Brody, que leu o roteiro há quase seis anos, expressou sua profunda conexão com a história e seu personagem por meio da mãe e do avô nascidos na Hungria.

"A jornada dela (mãe) como artista, suas buscas como artista são profundas e estão ligadas a isso", disse ele.

Para Brody, o papel o conectou com o anseio de sua mãe de deixar algo de grande significado para trás, o que foi aprimorado quando contrastado com a compreensão das dificuldades.

Ele também pensou nas dificuldades de seu próprio avô com o idioma e a assimilação como um estrangeiro sem oportunidades de trabalho ou respeito.

"Esse (respeito) foi perdido e tirado dele", acrescentou Brody.

Seu avô, que fugiu de casa devido à guerra, moldou em grande parte a perspectiva do ator sobre seu papel.

Para a atriz de "A Teoria de Tudo" Felicity Jones, que interpreta a esposa de Toth no filme, Erzsebet Toth, alguns dos aspectos mais atraentes do filme são seus personagens e o estilo único de contar histórias.

"Esses personagens, especialmente Laszlo e Erzsebet, estão fazendo tudo o que podem para preservar sua integridade e sua autoestima", disse ela.

Brody foi recentemente indicado ao Globo de Ouro de melhor atuação para um ator em filme de drama e está sendo cotado para o Oscar.

(Reportagem de Alicia Powell e Danielle Broadway)