Doc exalta Sabrina Sato na moda: 'Tem a Emily em Paris, e Sabrina em Sampa'

Nesta semana estreia o primeiro de três documentários do GNT e Globoplay sobre celebridades e suas relações com a moda. Sabrina Sato é destaque da primeira parte com o documentário "Sabrina Sato Além do Look".

O que aconteceu

O GNT divulgou na noite desta terça-feira (17) o trailer do documentário com falas de personalidades, profissionais da moda e parentes de Sabrina Sato. O filme faz parte de uma trilogia e estreia na próxima quinta-feira (19) às 22h30 no GNT e Globoplay..

"[Este é] o primeiro documentário de uma trilogia que mergulha na história de uma das maiores celebridades do Brasil e sua conexão com a moda", descreveu o canal da TV paga.

"Mais do que um panorama sobre roupas e acessórios, a produção explora como a moda é uma forma de expressão pessoal, social e cultural, trazendo a trajetória da comunicadora, como um dos maiores ícones da moda do país", explica o GNT.

A mãe de Sabrina, Kika Sato, está presente no documentário: "Ela nunca ligou para a opinião de ninguém, inclusive ela queria ser diferente".

A consultora de moda Glória Kalil também exalta a apresentadora: "A Sabrina tem uma importância muito grande para a liberdade que a moda propõe. [Existe] Carrie em Nova York, tem a Emily em Paris e tem a Sabrina em Sampa".

Assista ao trailer completo: