'Caverna do Dragão' ganha episódio de encerramento após quatro décadas

Enfim, a animação Caverna do Dragão ganhou um final. O desenho, criado em 1983 nos Estados Unidos, se tornou famoso por jamais exibir o seu último capítulo. A obra, baseada no universo do jogo de RPG Dungeons & Dragons, se tornou um sucesso no Brasil durante a década de 1980, mas foi cancelada antes que o seu último episódio fosse produzido.

Com isso, os fãs da saga, que ganhou status de cult, tiveram de esperar 41 anos para que o desfecho da aventura fosse enfim revelado. A Hasbro, em parceria com a Ogilvy Brasil e os estúdios brasileiros Nonsense Creations e Os Bonequinhos, produziu o episódio final da animação, que já está disponível no YouTube.

Ao longo de três temporadas, o desenho acompanhou um grupo de adolescentes transportados para um reino medieval fantástico. A animação segue os desafios dos jovens para descobrir o que os levou ao novo mundo e como voltar para casa.

DUBLADORES

Intitulada O Episódio Perdido, a produção foi encabeçada por Alexandre Ottoni e Deive Pazos. O capítulo, que tem 15 minutos, foi roteirizado por Pazos e por Fabio Yabu. A narrativa teve como inspiração as inúmeras teorias criadas pelos fãs da obra ao longo das últimas quatro décadas. O desenho também conta com o retorno de todos os dubladores brasileiros originais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.