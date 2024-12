Caso Luigi Mangione vai virar documentário produzido por diretor vencedor do Oscar

O caso Luigi Mangione poderá virar um documentário pelas mãos de Alex Gibney, vencedor do Oscar em 2008 por Taxi to the Dark Side. A notícia saiu na Vanity Fair, que explicou que o filme quer explorar como os assassinos são criados, e o que essa matança diz sobre a sociedade contemporânea e seus valores.

Luigi Mangione é suspeito de matar Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, em uma calçada de Manhattan. Cinco dias depois do assassinato, Mangione foi preso em um McDonalds na Pensilvânia.

O episódio de violência explícita dividiu os Estados Unidos, já que parte da população celebrou publicamente a sua morte, elevando Mangione a uma espécie de herói.

O documentário quer justamente evidenciar a frustração dos americanos com a indústria da saúde. A produção do documentário está a cargo da Anonymous Content e a Jigsaw Prods., de Gibney.