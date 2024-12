Fazenda: Babi diz que enviou vídeo de suposta agressão de Sacha para perito

Durante a lavagem de roupa suja promovida pelo Link Podcast (Youtube) com os peões eliminados de A Fazenda 16 (Record), Babi voltou a falar da suposta agressão de Sacha contra Fernanda.

O que aconteceu

Babi disse levar em conta como Fernanda se sentiu. "Eu vi o que minha amiga sentiu. Ela saiu, eu vi ela abalada, chorando, triste. Eu vi o que ela sentiu. Pra mim aquilo foi muito sério."

Ela contou ter enviado as imagens para um perito. "Eu vi o vídeo, mas vi o vídeo de um ângulo. Mandei pra perito, pra isso, aquilo. Ele acha uma coisa, eu acho outra. Ele vê uma coisa, eu vejo outra. Por que eu tenho que me desculpar com alguém [Sacha]?"

Luana, presente na conversa, rebateu a ex-Panicat e disse que Sacha não agrediu Fernanda.

Babi retrucou. "Enquanto a Fernanda se sentir agredida, eu vou acreditar na minha amiga. Não vou entrar no mérito se ele é ou não, vai ficar o dito pelo não dito."

A acusação veio após uma treta generalizada envolvendo quase toda a casa. Babi e Fernanda acusaram Sacha de agredir a segunda — o que foi negado pela produção.

À época, Adriane Galisteu informou ao público e aos peões que não foi constatada agressão. "Nada aconteceu, além de uma confusão generalizada entre os grupos."

