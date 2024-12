Atriz vence concurso de sósias de Fernanda Torres; compare semelhança

Após uma intensa votação no último domingo, 16, a atriz Lu Nastácio foi eleita como sósia oficial de Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda Estou Aqui. O concurso ocorreu no Estação NET Rio, complexo de cinemas localizado em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram 30 candidatas. Enquanto algumas apresentavam semelhanças físicas com a filha de Fernanda Montenegro, outras buscavam incorporar o espírito caótico da atriz. A eleita, no entanto, além de compartilhar a profissão com Torres, é extremamente parecida com a intérprete de Eunice Paiva.

"A vida toda fui confundida com ela em elevadores, aeroportos, às vezes com apenas olhares e sorrisos ao me ver, e outras vezes me abordando, dizendo que a filha adoraria saber que me conheceu", afirmou Lu Nastácio ao jornal O Globo. Segundo a atriz, as amigas de sua filha até lhe apelidarem de "Tia Vani", em uma referência a personagem de Fernanda Torres na série Os Normais.

O prêmio foi entregue a Lu por Ramon Carneiro, o sósia oficial de Selton Mello. O jovem de 24 anos foi eleito no começo do mês em um concurso similar ao que ocorreu no último domingo.

Os dois eventos foram inspirados em dinâmicas internacionais semelhantes. No final de outubro, um concurso de sósias do ator Timothée Chalamet realizado em Nova York viralizou na internet. A comoção foi tamanha que o próprio artista compareceu ao evento. Desde então, outras celebridades ganharam eleições de sósias ao redor do mundo.

No Brasil, a alta de Ainda Estou Aqui tornou a homenagem à Fernanda Torres e Selton Mello uma escolha óbvia. O longa, que se tornou a maior bilheteria pós-pandêmica do País, é um sucesso de público e crítica e vem angariando inúmeras indicações em diferentes premiações internacionais.

Uma indicação ao Oscar é esperada na categoria de Melhor Filme Internacional e Fernanda Torres tem chances reais de conseguir uma vaga na disputa de Melhor Atriz Principal. A Academia de Ciências e Artes Cinematográficas anuncia nesta terça-feira, 17, sua lista de pré-indicados ao prêmio.