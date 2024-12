Ator do 'Zorra Total' pede ajuda financeira na web: 'Preciso dessa força'

Cláudio Cinti, 59, pediu ajuda financeira a seus seguidores das redes sociais, a fim de se manter enquanto se recupera de uma cirurgia.

O que aconteceu

O ator informou que, por conta do pós-operário, ainda não está liberado para voltar ao batente. "Eu ainda preciso do abraço de vocês. Sigo me recuperando, mas ainda sem poder trabalhar, por isso, continuo precisando da ajuda de vocês... Quem puder dar essa força", apelou, por meio de post no Instagram.

Ele pediu àqueles que não puderem doar que ao menos ajudem a divulgar seu pedido de socorro. "Quem puder compartilhar também ajuda bastante. Graças as doações, consegui atravessar o mês de novembro pagando as contas e vivendo, agora preciso atravessar o mês de dezembro, por isso, preciso dessa força. Desde já agradeço demais."

Cláudio Cinti participou de humorísticos como "Zorra Total" e "Os Caras de Pau", além de folhetins como "Bom Sucesso" (2019), "Fuzuê" (2023) e "Família é Tudo" (2024). Além do ofício artístico, ele trabalha também como taxista para complementar a renda.