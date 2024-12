Alok doará R$ 1 milhão para centro tratamento ao câncer de Goiás em 2025

Alok vai doar R$ 1 milhão ao Complexo Oncológico de Referência no estado de Goiás (CORA), que será um dos maiores centros de tratamento ao câncer do Brasil, em 2025.

A doação do DJ, que é goiano, será feita via Instituto Alok ao "Lar dos Artistas do Amor". O complexo é integrado ao hospital que abrigará os pacientes da nova ala pediátrica e seus familiares.

O projeto prevê uma área total de construção de 2.160 metros quadrados. Vai contar com recepção, auditório, sala de tv, brinquedoteca, adoleteca, sala de aula, jardim, capela ecumênica, cozinha com refeitório e apartamentos. Desde 2023, o Instituto Alok é padrinho e apoiador do CORA. "A relação de apoio com o hospital CORA surge de uma forma muito natural, pois há muitos anos já somos apoiadores de outras grandes instituições que atuam no tratamento contra o câncer no Brasil. Essa parceria é motivo de grande alegria e espero que ela se torne também um convite para que outros artistas participem dessa corrente do bem".

O hospital em Goiânia será gerido pelo Dr. Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, em Barretos. Terá 44,7 mil metros quadrados e capacidade para 148 leitos destinados à internação de pacientes em tratamento contra o câncer, além de centro cirúrgico, farmácia, centro de exames por imagem e infusão quimioterápica.