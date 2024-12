A Fazenda: Record não exibir lavação de roupa suja é escândalo, diz Chico

É um escândalo a Record não exibir ao vivo a 'Lavação de Roupa Suja' do reality A Fazenda no PlayPlus, opinou o colunista Chico Barney no Central Splash desta terça-feira (17).

Eu queria já deixar registrado. Ano passado eu falei isso, ano retrasado eu falei isso. A gente precisa se manifestar aqui. É um escândalo mundial a Record não exibir esse negócio ao vivo no PlayPlus.

Chico Barney



Depois da eliminação de Gilsão de "A Fazenda (16)", os participantes restantes do reality fizeram a 'Lavação de Roupa Suja' com quem já foi eliminado do programa na noite de segunda-feira (16).

No entanto, o momento não foi exibido ao vivo pela Record no PlayPlus. Alguns detalhes da dinâmica só foram conhecidos pelo público após os próprios ex-participantes contarem nas redes sociais.

Para a comentarista Bárbara Saryne, a decisão da Record foi "muito triste". Ela acredita que ver ao vivo o que os participantes conversaram era importante e, mesmo que a edição ainda exiba o que rolou, será uma versão editada.

Era muito importante que essa 'Lavação de Roupa Suja' fosse ao vivo para a gente acompanhar todos os detalhes. Perder essas reações é muito triste. Por mais que a edição coloque, vão ter cortes.

Bárbara Saryne

