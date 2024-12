A Fazenda: Fernando e Luana batem boca e ex-peoa dispara: 'Homofóbico'

Durante uma participação no Link Podcast, Fernando e Luana Targino falaram sobre as antigas mágoas de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Fernando criticou Luana ter dito enquanto estava confinada que ele tinha inveja de seu bumbum. "Se eu quisesse colocava um silicone. Se quisesse ser uma mulher trans, faria uma transição. Você é escr*ta, é hipócrita e faz bodyshaming [agressão verbal em que se critica a aparência física]. Eu não tenho inveja da sua bunda, muito menos do seu caráter, porque você trata mal a produção, rebaixa as pessoas, eles não são seus funcionários. Depois você conversa com meu jurídico."

O ex-MasterChef continua e a acusa ter dado informações externas para os confinados durante a lavação de roupa suja gravada na noite de segunda-feira (16). "Por que você contou para ele? Por que quebrou a regra? Você tá se vitimizando como sempre fez."

Ela rebate dizendo que não entende as acusações do ex-peão, visto que eles haviam se acertado no dia anterior. "Ontem ele veio me pedir desculpa. Quando a gente tava no off, ele veio me pedir desculpa por qualquer coisa que ele tenha feito lá dentro." Ela reclama com a mediadora da conversa, Cintia Lima, ter sido interrompida várias vezes e xingada por Gizelly: "Não momento que eu peguei o microfone, já passaram ali fora me chamando de cobra venenosa. O pessoal tá deixando que isso aconteça."

Depois, ela diz que está sendo atacada porque foi a responsável por eliminá-los no jogo. "Fernando tá se doendo, porque fui eu que tirei ele, Babi está se doendo porque meu voto foi nela. Todos eles tão querendo achar um defeito pequeninho para me tirar do sério."

Ele se aproveita que é gay e acha que tem o direito de humilhar outras pessoas, como falar sobre meu fio dental, humilhar Yuri o tempo todo... Ele não respeita a própria pauta. Eu até arrisco a dizer que ele é homofóbico. Não sei se é porque ele queria ser uma mulher, que ele ficou falando várias vezes do meu biquíni das minhas roupas, e eu não tenho lugar de fora, ele tem mais. Por isso, ele deveria respeitar as pessoas que estão nos assistindo.

