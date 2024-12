3 cenas indicam que Berta pode estar fingindo ser vítima em 'Mania de Você'

Berta (Eliane Giardini) está sendo passada para trás de verdade em "Mania de Você" (Globo)? Há uma grande chance da madame estar blefando.

O que vai acontecer

Em breve, Berta revela a Ísis (Mariana Ximenes) que está apaixonada por Sirlei (David Junior). Essa pode ser uma tentativa da ricaça querer instigar uma mudança de comportamento na nora e manter a aparência de que a vê como uma amiga.

Berta (Eliane Giardini) e Ísis (Mariana Ximenes) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Em outra cena, Berta abre seu coração para Sirlei sobre sua relação com o neto, Tomás (Paulo Mendes). Nessa sequência ela consegue se aproximar ainda mais do motorista, forçando todos a acreditarem que ela está sendo enganada.

Berta (Eliane Giardini) e Sirlei (David Junior) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Logo após sua conversa sincera com Sirlei, Berta flagra o crush no maior amasso com Ísis. A avó de Tomás, indignada, se mostra impassível para o casal de amantes, mas afirma justamente a Leidi (Thalita Carauta) que decidiu demitir Sirlei.

Após dispensar Sirlei, Berta ameaça demitir Leidi ao ouvir a funcionária destratando Ísis. Essa seria mais um indício forte de que Berta pode estar fingindo ser uma vítima, afinal, se estivesse tão chateada com a nora por ter ficado com o "homem por quem está apaixonada", não a defenderia de Leidi. Pode ser uma forma de despistar a loira.

Ísis (Mariana Ximenes) e Leidi (Thalita Carauta) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.