Volta por Cima hoje (16): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (16) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Jão fica transtornado com a revelação de Neuza sobre sua paternidade, e Madalena o acolhe. Gerson contrata Miranda para se reaproximar de Yuki. Roxelle conforta Neuza. Joyce sente ciúmes de Sebastian. Yuki organiza uma festa para Silvia. Violeta recebe uma joia de Osmar e desconfia. Doralice pede que Rique readmita Tereza como costureira. Belisa pede para Osmar se afastar de Joyce. Madalena compra sua loja de Pegue e Monte. Jão teme encontrar Edson na empresa. Osmar ameaça ir embora, para defender a permanência de Tereza e Jayme na casa de Violeta. Ana Lúcia implica com Madalena. Edson parabeniza Jão pelo filho que terá com Cacá.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.