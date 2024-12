Toninho Geraes não dará autorização a Adele: 'Nunca se importaram comigo'

Toninho Geraes comentou nesta segunda-feira (16) a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de retirar uma canção de Adele das plataformas digitais. Ela é acusada de plagiar o brasileiro.

Na sentença, um juiz pontuou que há uma semelhança "indisfarçável" entre a música "Mulheres", composta por Geraes e consagrada na voz de Martinho da Vila, e "Million Years Ago", da estrela internacional.

O que aconteceu

O cantor deixou claro que não pretende dar uma autorização para que a música da britânica volte a tocar. "Não, porque eles nunca deram satisfação para gente. Nunca acenaram com uma bandeira de boa vontade", disse ele em entrevista ao jornal O Globo.

A autorização de Toninho seria a única maneira de a faixa ser disponibilizada sem que Adele seja punida. No entanto, o músico brasileiro está determinado a seguir com o processo.

Eles nunca se importaram comigo, com o processo ou com as minhas alegações, então por que eu ia me preocupar com eles? Toninho Geraes sobre Adele e sua equipe

O compositor está na expectativa de que a britânica e sua gravadora acatem o veredito. "Eu espero que eles cumpram as decisões da Justiça, mas se eles não cumprirem, será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Porque 50 mil reais de multa por dia, isso é o cafezinho pra pra eles", afirmou.

Surpreso com o turbilhão de informações, Geraes tenta agir com naturalidade. "Eu fico na minha. Vivo e toco a minha vida como se nada tivesse acontecido", afirmou ele. O músico ainda agradeceu por ser um "compositor que canta".

Porque não dá para contar com direito autoral, e nem com processo de Adele! Toninho Geraes

Procurada por Splash, a equipe de Toninho Geraes não retornou o contato sobre as expectativas quanto ao processo e se há possibilidade de um acordo com a equipe de Adele.

Adele é acusada de plagiar a canção 'Mulheres' na faixa 'Million Years Ago' Imagem: Getty Images

A decisão da Justiça

A sentença definitiva de que houve plágio ainda não foi dada. Mas a Justiça baseou a decisão da retirada por ver semelhança "indisfarçável" entre as músicas. A denúncia é pública desde 2020, mas só chegou à Justiça do Rio em fevereiro de 2024.

A defesa de Toninho celebrou a decisão. "Obtivemos uma vitória histórica não só para o caso, como para a música brasileira", disse para Splash o advogado Fredimio Biasotto Trotta.

As plataformas de streaming ainda serão comunicadas da proibição. "Já estamos providenciando a listagem das plataformas para a expedição dos ofícios", diz o advogado. Após o comunicado, a multa será de R$ 50 mil por dia de descumprimento.

Adele deve ser intimada. Os próximos passos da ação são intimar os donos dos direitos de "Million Years Ago": Adele, o produtor Greg Kurstin e as empresas Sony, Universal e Beggars Group. Eles podem apresentar recurso contra a derrubada da música.

Toninho pede R$ 1 milhão por danos morais. Também são pedidos danos materiais, que serão calculados a partir dos royalties recebidos pela cantora e pelo produtor, mais o valor auferido pelas gravadoras e editoras com o lucro.