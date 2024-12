Tiktoker de 6 anos morre por conta de tumor cerebral raro

Joules Smith, de apenas seis anos, que ficou conhecida por realizar vídeos de dança com seu pai no TikTok, morreu no dia 9 de dezembro em decorrência de um raro tumor cerebral.

O que aconteceu

Joe Smith, pai da pequena, compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram anunciando a morte de Joules. "Nossa pequena rainha da dança faleceu nas primeiras horas do dia [9 de dezembro]", afirmou o homem, que explicou que sua família se ausentou das redes sociais nas últimas semanas para passar cada segundo ao lado da filha.

Joules tinha o diagnóstico de glioma pontino intrínseco difuso (DIPG), com expectativa de nove meses de vida. O tumor costuma ser encontrado no tronco cerebral e afeta crianças de 4 a 7 anos de idade.

Ainda que a doença fosse incurável, um amigo da família abriu uma vaquinha online e conseguiu arrecadar £96.668, (cerca de R$ 745,5 mil). Os últimos meses de vida da tiktoker mirim foram dedicados para vídeos animados, que também conscientizavam sobre o câncer infantil.

O funeral de Joules Smith acontecerá no dia 27 de dezembro, no Crematório Garden of Eden, em Kent, na Inglaterra. Ao anunciar nas redes sociais, o pai da pequena pediu que as pessoas usassem rosa e azul 'para as cores do Stitch e do Angel'.