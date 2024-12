Sem brilho nos olhos, Elisa toma decisão que destroça Timóteo em 'Tieta'

Em "Tieta" (Globo), Elisa (Tássia Camargo) sonha todos os dias com uma vida na cidade grande e não esconde o que quer.

O que vai acontecer

Com o retorno de Tieta (Betty Faria) a Santana do Agreste, Elisa fica atônita com a possibilidade de mudar de vida. Infeliz com a rotina que tem, inclusive dentro do casamento, ela morre de vontade de morar na cidade grande.

Em breve, Elisa vai abrir o jogo com Timóteo (Paulo Betti) e dirá que quer ir para São Paulo com Tieta. O marido acomodado ficará incrédulo e tomará a frente para tirar essa ideia da cabeça da esposa sonhadora.

Impedida de fazer o que deseja, Elisa diz a Timóteo que ele não quer a sua felicidade. Fora isso, a amargurada diz para sua mãe, Tonha (Yoná Magalhães) que queria ter a coragem de Helena (Françoise Forton) para largar tudo.