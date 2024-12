Núbia Oliiver revela lucro alto ao satisfazer fetiche de fã por seus pés

Núbia Oliiver, 51, comentou o interesse exacerbado por seus pés que vem notando nos assinantes de seus perfis em plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A modelo contou que chegou a lucrar R$ 20 mil ao atender os caprichos de um fã que queria vê-la pisar em alimentos. "Já me ofertaram R$ 20 mil, entre vídeos e fotos. Mandei eu pisando no barro, na banana, em ovos. Esse era exigente. Pediu os vídeos de um minuto cada", detalhou ela, em conversa com a revista Quem.

Núbia afirma ter se surpreendido com a dimensão da podolatria entre seu público. "Sempre soube que existia um público que adora pés, mas não imaginava a proporção disso. Os pedidos por fotos e vídeos dos meus pés são impressionantes. Cheguei até a criar conteúdos específicos para atender a essa demanda. É um mercado curioso, mas interessante de explorar."

Não obstante, ela admite que gosta de se ver alvo desse tipo de interesse. "Eu sempre digo que a sensualidade está nos detalhes. Nunca imaginei que seriam os meus pés que despertariam tanto fascínio, mas gosto disso. Estou aprendendo a valorizar ainda mais cada parte de mim, e isso é libertador."