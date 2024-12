Não é bobo: Daniel muda a vida de Michele e Cristiano em 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (16) de "Mania de Você" (Globo), Daniel (Samuel de Assis) questiona Michele (Alanis Guillen) sobre seus sentimentos por Cristiano (Bruno Montaleone).

Enquanto isso, Cristiano surge em Portugal sendo agredido na prisão. Essa será somente uma das vezes em que o rapaz sofrerá com a violência dentro da cadeia.

A sorte de Cristiano é que Daniel pensará em ajudá-lo para conquistar ainda mais a confiança e o respeito de Michele. Ele resolverá emprestar dinheiro à amada para que ela pague um advogado português que consiga tirar Cristiano de trás das grades.

Bruno Montaleone em storie do Instagram; ao lado Cristiano e Michele (Alanis Guillen) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Também no mesmo capítulo: Luma repreende a atitude de Mavi. Mavi quer trazer Filipa ao Brasil. Iberê procura Mavi. Fátima mostra a Diana o bilhete de Gael, e as duas decidem ir até o resort para saber se o rapaz trabalha no local.

Tomás trabalha em um bar na comunidade, e Lorena o confronta. Leidi sofre ao ver o estado do apartamento de Evelyn, e Ísis a provoca. Volney manipula Mércia a fim de conseguir uma aliança contra Mavi. Iberê procura Volney. Viola admira seu vestido de casamento. Filipa chega ao Brasil.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.