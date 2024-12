Morre a atriz Diane Delano, de 'Northern Exposure', aos 67 anos

A atriz Diane Delano morreu aos 67 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela faleceu na sexta-feira (13), mas a notícia só foi tornada pública nesta segunda-feira (16).

O que aconteceu

Diane Delano morreu em casa e ao lado da família. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. As informações são do site Deadline.

Atriz havia sido diagnosticada recentemente com uma doença. A equipe dela optou pela discrição ao confirmar sua morte, sem revelar maiores detalhes.

Delano ficou conhecida na TV norte-americana por participar de sucessos como a série "Northern Exposure", nos anos 1990. Entre outros, ela também esteve no elenco da série "Popular" (1999), do seriado "Plantão Médico" (1994-2009) e do filme "O Homem de Palha" (2006).

Diane Delano "era cheia de vida e adorava ser atriz", afirmou seu agente, Dennies Sevier, em nota. "Quando Diane entrava em qualquer lugar, você sabia que ela estava lá. Sentiremos sua falta", completou.