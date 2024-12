K-dramas e BLs asiáticos: veja lista com as melhores produções de 2024

O ano de 2024 chega a sua reta final. E para celebrar, Splash separou alguns dramas e BLs que se destacaram em um ano repleto de ótimas produções.

O período entre final de novembro e início de dezembro costuma ser marcado pela estreia de grandes séries. Essas produções, no entanto, não entraram na nossa lista por ainda estarem em andamento. Exemplo disso, são "Quando o Telefone Toca" e "The Heart Killers".

No fim de dezembro, inclusive, acontece a estreia da tão aguardada segunda temporada de "Round 6" (que Splash já viu, mas não pode falar nada sobre ainda!). Depois de mais de três anos de espera a série volta dia 25 de dezembro com sete episódios.

Veja abaixo alguns destaques do ano na TV asiática:

Rainha das Lágrimas

Imagem de divulgação do k-drama "Rainha das Lágrimas" (Netflix), estrelando Kim Ji-won e Kim Soo-hyun Imagem: Divulgação/Netflix

No topo da lista de quase toda dorameira, a série foi um sucesso enorme tanto na TV sul-coreana quanto mundialmente, sempre presente nas mais vistas da Netflix. Com dois protagonistas de peso, os atores Kim Soo-hyun e Kim Ji-won, a série mostra a crise do casamento entre eles, que são milionários e precisam navegar entre disputas familiares e negócios duvidosos. A série teve a maior audiência da TVN, batendo o recorde de "Pousando no Amor". Pegue os lenços e dê o play. Disponível na Netflix.

Amor na Cidade Grande

O drama sul-coreano sofreu algumas adversidades desde que foi anunciado, por ter confirmado Nam Yoon-su, —ator famosos no país— como protagonista de um drama LGBTQIAP+, baseado em livro de mesmo nome, e com elenco e produção dedicados em fazer o drama se destacar no entretenimento asiático. Sucesso no VIKI, a série conta a história de Go-young vivendo amores, decepções e crescendo em Seul. Bonita e importante, a série é um marco na carreira de Yoon-su. Ele falou sobre a produção em entrevista exclusiva para Splash, leia aqui. Disponível no VIKI.

Adorável Corredora

Outro grande hit de público e crítica, o drama fez a carreira de Byeon Woo-seok estourar. Ele dá vida a um idol de K-pop que morre, e sua fã, interpretada por Kim Hye-yoon, volta no tempo para mudar o destino dele (e o dela!). O drama é muito bem costurado, ideal para quem ama histórias de viagem no tempo e um bom romance. Destaque para a trilha sonora! Woo-seok até se apresentou no MAMA 2024 com a música do drama. Vale a maratona para quem ainda não viu. Disponível no VIKI.

The on1y one (O Ún1co)

Baseada em uma novel famosíssima na China, o BL taiwanês conta a história de dois adolescentes que precisam conviver, tanto na escola, quanto em casa, pois seus pais estão namorando e querem formar uma nova família. Com uma sensibilidade ímpar, o drama mostra o relacionamento, crescimento e amor que floresce entre Tian e Wang enquanto eles enfrentam dificuldades pessoais e novos sentimentos. Disponível no VIKI.

Mr. Plankton

Esse drama chegou à Netflix todo de uma vez só e tombou todas as dorameiras. A produção emociona e faz refletir sobre escolhas da vida. Protagonizada por Woo Do-hwan, a trama conta a história de um homem com uma doença terminal que deseja levar sua ex em uma última jornada, para entender suas origens. Ideal para quem gosta de histórias "pé na estrada", com os personagens lidando com os próprios fantasmas e problemas nessa "aventura". Os lencinhos serão bem-vindos aqui. Disponível na Netflix.

Jack & Joker

O retorno de um dos casais de BL mais adorados, os Yinwar, foi de luxo, com um drama que eles mesmos pagaram para produzir. A produção conta a história de Joker, um homem que vive aplicando golpes e é uma espécie de Robin Hood tailandês, roubando de ricos e tentando ajudar quem não tem nada. Já Jack sonha abrir sua própria academia mas se vê numa situação financeira difícil e acaba sendo obrigado a trabalhar como agiota para o tio. A trama é sobre o encontro de ambos, mas aborda desigualdade, crimes e problemas sociais do país. Disponível no iQIYI.

Família por Escolha

Jung Chaeyeon em cena de "Família por escolha" Imagem: Cortesia VIKI/Divulgação

A série sul-coreana é uma adaptação do sucesso chinês "Go Ahead" (2020) e conta a história de três amigos que cresceram como irmãos em meio a diversos problemas familiares que todos possuem. O drama mostra as diferentes fases da vida de Juw-on (Chae-yeon), San-ha (In-youp) e Hae-jun (Hyeon-seong), como eles se distanciam e retornam para a vida uns dos outros. É um drama bastante tocante e bem escrito, com ótimos diálogos e personagens interessantes. Splash conversou com Chaeyeon e Inyoup sobre o drama. Leia aqui a matéria dela, e aqui a dele. Disponível no VIKI.

Liberte a maldição do Taekwondo

Com direção de Hwang Da-seul, conhecida por fazer todo mundo sofrer em seus BLs, e ao mesmo tempo entregar diálogos e cinematografia excelentes, o drama conta a história de Do-hoe e Ju-young, que se conhecem no interior da Coréia do Sul, quando Ju-young é enviado para treinar taekwondo com o pai de Do-hoe, figura extremamente violenta e hostil. Naquela realidade triste, eles descobrem o amor. A história tem salto no tempo, separação e reconciliação. É um drama completo e vale a maratona! Disponível no iQYIY

A Juíza do Inferno

No melhor papel da ótima carreira de Park Shin-hye, a atriz interpreta a já icônica personagem Kang Bit-na, que nada mais é que um demônio enviado para punir pessoas horríveis na Terra. Em sua jornada, ela acaba cruzando o caminho do detetive Da-on, interpretado por Kim Jae-young, e o relacionamento de ambos traz a tona uma série de questões sobre justiça e moral. O que é certo, o que não é? A série foi um sucesso enorme de audiência e é impossível não amar Bit-na e toda sua sagacidade e ironia. Disponível na Disney+

Century of Love

O segundo BL de um dos casais mais famosos da Tailândia, os Daouoffroad, traz uma trama curiosa: o personagem de Daou se submete a uma "maldição" para reencontrar sua ex que foi morta de forma trágica. Sem envelhecer, ele tem cem anos para encontrar a reencarnação dela, caso contrário ele terá um fim trágico. O personagem do Offroad surge como a reencarnação da ex, porém, no meio do caminho, temos vários percalços e dúvidas quanto a legitimidade de tudo. A série é bem engraçada e meio caótica no fim, mas vale o play pela química de ambos. Disponível em Fansubs.

Meu mafioso predileto

Sucesso inesperado fora da Coreia, o drama conta a história de Ji-hwan, interpretado magistralmente por Tae-goo, em seu primeiro romance. Ex-presidiário, ele se torna CEO de uma empresa onde todo mundo já foi preso e tenta se reinserir socialmente. O caminho dele acaba cruzando o da criadora de conteúdo para crianças Eun-ha, interpretada por Han Sun-hwa. A dinâmica dos dois é ótima, a série é muito engraçada e cheia de coração. Além de falar sobre um assunto pouco discutido, que é o preconceito com ex-presidiários. Splash teve oportunidade de conversar com os atores sobre a série. Leia aqui. Disponível no VIKI.