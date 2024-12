Mason Gooding confirma retorno de seu personagem em 'Pânico 7'

Mason Gooding, 28, está no elenco de "Pânico 7", próximo capítulo da aclamada franquia de terror slasher.

O que aconteceu

O ator confirmou que voltará a interpretar Chad Meeks-Martin no longa vindouro. O personagem foi introduzido na história em "Pânico 5" (2022) e voltou a aparecer em "Pânico 6" (2023) - com direito a envolvimento amoroso com uma das protagonistas, Tara Carpenter (Jenna Ortega).

O retorno de Jasmin Savoy Brown, 30, como Mindy, irmã de Chad, ainda é uma incógnita. Segundo a revista Variety, a atriz ainda não assinou contrato para estrelar a sétima parte da franquia.

"Pânico 7" tem estreia programada para fevereiro de 2026 e trará Neve Campbell, 51, de volta ao posto de protagonista. Sua personagem, Sidney Prescott, estrelou os quatro primeiros títulos, mas teve uma participação reduzida em "Pânico 5" e não apareceu em "Pânico 6".