Luana sobre Gizelly: 'Não vou perder meu tempo com ela'

Luana alfinetou Gizelly durante sua entrevista no Link Podcast, da Record. A ex-peoa disse o que pensa sobre a advogada, com quem teve embates durante A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana respondeu sobre sua relação com Gizelly após o reality. "Eu realmente vou perder meu tempo puxando os cabelos dela para que ela apareça em páginas de fofocas e ganhe ibope com meu nome?"

Ela está queimada, cancelada. Teve que restringir os comentários nas suas redes sociais, coitada. Desejo o melhor para ela.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça especial? Resultado parcial Total de 154802 votos 20,93% Gilsão 32,90% Gui 23,08% Juninho 23,08% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 154802 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso