Leão sobre ostentação de Nigro: 'Obsceno é comprar mansão com 40 banheiros'

Thiago Nigro tem sofrido críticas após comprar uma mansão que pertencia a Neymar. Ele desembolsou R$ 40 milhões pelo imóvel. No Splash Show desta segunda-feira (16), Leão Lobo chamou a ostentação do marido de Maíra Cardi de "obscena".

Para o colunista do UOL, o fato do influenciador, conhecido nas redes sociais como Primo Rico, ter desembolsado este valor enquanto o Brasil vive momentos delicados foi algo "obsceno". A mansão tem 40 banheiros.

Eu acho que isso é obsceno, você comprar uma casa dessas nessa altura do campeonato no Brasil, e ainda por cima postar. Isso é obsceno com relação à vida do país dele.

Leão Lobo

Seguidores de Thiago resgataram vídeos em que ele fala sobre o lado positivo de alugar uma casa ao invés de comprar, e apontaram uma certa ironia na aquisição.

Ele poderia ter comprado uma casa normal, com 20 banheiros, com menos banheiros, e ter ajudado muita gente neste país. Enfim, por isso eu sou a favor da cobrança de impostos maiores para quem pode. Acho justo, honesto. Tomara que essa lei seja aprovada e que os impostos para os mais ricos faça diferença.

Leão Lobo

