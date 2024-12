Gusttavo Lima: MP pede arquivamento de investigação por lavagem de dinheiro

A Subprocuradoria-Geral de Justiça pediu o arquivamento por falta de provas da investigação contra Gusttavo Lima.

O que aconteceu

Subprocuradoria-Geral de Justiça pediu arquivamento parcial da Operação Integration. Em novembro, o Ministério Público já havia pedido o mesmo em parecer assinado por promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da 25ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital. Agora, consta na manifestação da subprocuradoria que "assiste razão aos representantes ministeriais quanto à inexistência nos autos de elementos mínimos para subsidiar a persecutio criminis".

O parecer não exclui a possibilidade de novas investigações. "A Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos entende que devem ser continuadas as investigações sobre os indícios de práticas ilícitas da bet pernambucana, ratificando a necessidade do recebimento, pelo Ministério Público, de todas as diligências requisitadas", diz comunicado enviado a Splash. A bet pernambucana é a Esportes da Sorte, que patrocina alguns dos maiores times de futebol do país. O parecer do Ministério Público também pediu o arquivamento das investigações contra os donos da Vai de Bet.

O órgão pediu que os documentos do caso fossem enviados à Paraíba. É no estado vizinho que as empresas investigadas atuam — por isso, segundo o MP-PE, a investigação cabe ao Ministério Público da Paraíba.

A defesa de Gusttavo Lima diz ter recebido a decisão com serenidade. "A defesa de Gusttavo Lima recebe com serenidade a decisão da Procuradoria Geral de Justiça, que deverá acarretar o arquivamento do inquérito e o encerramento definitivo do caso envolvendo o nome do artista", diz a equipe jurídica do cantor em comunicado enviado a Splash.