Gui é o primeiro peão salvo da 2ª roça especial da A Fazenda 16

Guilherme foi o primeiro nome salvo da 2ª roça especial de A Fazenda 16 (Record). Em sequência, Adriane Galisteu anunciou que Juninho também foi escolhido para voltar para a sede.

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os quatro peões na roça. "O primeiro peão que vai garantir seu lugar no top 6, que vai voltar feliz e jogando, porque é o que eu sempre falo aqui: o jogo só acaba quando termina, e ainda tem muito jogo pela frente."

Não achem que é só porque a gente está na reta final, faltando alguns dias para a finalíssima, que está tudo certo, não está. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer ver na final? Resultado parcial Total de 38719 votos 12,16% Gui 1,22% Juninho 33,79% Sacha 28,12% Sidney 2,75% Vanessa 21,96% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 38719 votos

