Gracyanne Barbosa comemora sucesso em venda de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa, 41, comemorou o sucesso de venda de seus conteúdos adultos nas redes sociais.

O que aconteceu

O assunto foi abordado por um fã de Gracyanne através de uma caixinha de perguntas no Instagram. "Você está feliz com os resultados das suas plataformas para maiores de 18?", perguntou.

Ela respondeu comemorando o sucesso de seus conteúdos adultos. "Feliz, surpresa e grata! O resultado tem sido muito melhor do que eu esperava, vocês sabem que pra mim nunca foi problema falar sobre assuntos is amo inclusive e muitas vezes, falei mais do que devia", afirmou.

Influencer diz que ama fazer esse tipo de conteúdo. "Amo trabalho sensual, fotos, ensaios, principalmente quando se encontra bons profissionais e o resultado fica incrível!", escreveu.

Ela também enaltece a liberdade que tem nas plataformas adultas. "As redes sociais estão limitando tudo! Então na plataforma, posso falar abertamente, postar sem ter problemas", concluiu.