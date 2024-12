'Garota do Momento': após ataque de asma, Beatriz vai parar no hospital

No capítulo de terça-feira (17), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz desmaia no palco durante o programa de Alfredo, e Beto e Clarice se desesperam. Beatriz é levada para o hospital.

Ronaldo desconfia de que Bia tenha sabotado Beatriz. Basílio descobre que Beatriz passou mal e se preocupa. O médico avisa que Beatriz teve uma forte reação alérgica a algo usado em seu cabelo. Alfredo e Teresa aprovam a retomada do namoro entre Eugênia e Guto.

Edu aconselha Guto a terminar com Eugênia. Vera conforta Beto, que sofre pelo estado de Beatriz. Clarice visita Beatriz no hospital, e a menina se emociona. Ronaldo confronta Mauro por conta de Celeste.

Orlando comenta com Zélia que Juliano está se aproximando de Marlene. Glorinha afirma a Beatriz que descobrirá quem sabotou seu penteado. Ronaldo questiona Bia sobre o ocorrido com Beatriz.