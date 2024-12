Ex de Kourtney Kardashian dá carro de meio milhão ao filho de 15 anos

Scott Disick, 41, ex-marido de Kourtney Kardashian, 45, deu um presente luxuoso ao filho mais velho, Mason, que completou 15 anos de idade.

O que aconteceu

O empresário mostrou, neste domingo (15), em suas redes sociais, que o herdeiro, que já pode tirar a habilitação nos Estados Unidos a partir dos 16 anos, ganhou um minijipe da Mercedez-Benz do modelo G-Wagon, avaliado em cerca de R$ 500 mil. "Feliz aniversário, garotão! Parece mais do que justo que você tenha seu primeiro jipe mesmo que seja um minijipe. Te amo, filho! Que venham bons tempos", escreveu Scott.

Ele ainda brincou com o menino. "Deve ser o melhor minijipe que você já viu! Você merece cada centímetro dele. Te amo mais do que tudo na vida. Me diverti muito no seu primeiro jogo, quando você pediu para que eu te levasse. Assim é quando você realmente ama seu filho! Estou brincando, te amo. Feliz aniversário".

Além de Mason, Kourtney ainda tem com Scott mais dois filhos, Penelope, 12, e Reign, 9, que fez aniversário em data próxima de Mason. A modelo também fez uma homenagem aos meninos, com registros antigos. "Meus aniversariantes. Tão especiais para mim que dói meu coração", escreveu ela, que ainda é mãe de Rocky, de 1 ano, seu caçula e único filho com o atual marido, Travis Barker, 49.

Imagem: Reprodução/Instagram

