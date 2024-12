Ex-BBB Juninho diz que pagou dívidas com faturamento de conteúdo adulto

O ex-BBB Juninho, 41, quitou dívidas com o faturamento que vem tendo ao produzir conteúdo adulto.

O que aconteceu

O motoboy, ficou no ranking dos três homens que mais faziam sucesso na plataforma de conteúdo adulto Privacy. Em dois meses, ele faturou R$ 100 mil. "Paguei dívidas de cartão de crédito e de cheque especial, que acabaram virando uma bola de neve, inclusive por conta da pandemia", contou Juninho em conversa com a Quem.

Ele ainda quer arrumar a casa de sua família e dar conforto aos pais. "A casa era da família há 35 anos e precisava de manutenção em vários pontos, além de melhorias para que se tornasse um lar confortável. Fico realmente muito feliz com a possibilidade de cuidar do legado da família, que meu pai e minha mãe deram todo esforço para conquistar".

Para o futuro, ele quer uma casa na praia, de frente para o mar. "Adoraria ter uma casa na praia, viver mais perto possível do mar. Pode ser Copacabana ou Búzios, no Rio de Janeiro, ou na Bahia. Seria um sonho diário acordar com a janela aberta de frente para o mar".