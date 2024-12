Estranhou dublagem de 'Senna'? Você pode estar vendo a série 'errado'

A série "Senna", da Netflix, traz uma particularidade: contar a vida do piloto brasileiro significa passar por uma série de acontecimentos e localidades que vão muito além do Brasil. A história de Ayrton Senna é cheia de personalidades que falam outras línguas, e isso impacta a produção.

Muita gente foi a redes sociais como o X estranhando algumas dublagens da série, seja pela qualidade, seja por ser estranho na versão com áudio 100% em português se perceber atores mexendo os lábios de um jeito e o que dizem ser outra coisa. Mas há um ajuste que desfaz a impressão.

Para quem não notou, há duas opções com áudios em português: a totalmente dublada - que muitas vezes é opção automática do cliente da Netflix -, mas também a "original". Esta segunda apresenta tudo do jeito que foi gravado: além do português, estão as falas na língua original dos personagens, como o inglês. Nesta versão, há legendas para os outros idiomas.

Veja os comentários sobre a dublagem de 'Senna':

Só eu que achei que a dublagem de Senna ficou esquisita ? ? viniciusefm (@viniciusefm) December 12, 2024

E essa dublagem de Senna na Netflix? Que nervoso #SennaNetflix ? ninini (@ni_cklinda) December 5, 2024

Tô achando mt legal e bem feito oq tão fazendo na dublagem original de senna, misturando o inglês e o português de um jeito q nn fica estranho, mt show ? (@heitorg_o) December 4, 2024

Meu deus, a qualidade do audio da dublagem da serie do Senna ta horrorosa ? pablo (@pabliim_rafael) December 2, 2024

A série do Senna sendo uma série brasileira mas parece que é uma série estrangeira com uma dublagem em português por cima

Isso tá me incomodando ? Filho perdido do Francisco Oceano (@davi_hemerson) December 1, 2024

essa série do Senna no Brasil eh mto bugado.

nas cenas com os atores brasileiros a atuação é 100% natural, fluída, aí vai com os gringos a dublagem eh uma bomba, parece robotizado aaaaaaaaaaaaaaaa ? helo dsg (@helobastosdsg) December 1, 2024