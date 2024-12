Gilsão é eliminado na 2ª roça especial de A Fazenda 16 com 8,89% dos votos

Gilson de Oliveira, o Gilsão, foi eliminado na segunda roça especial de A Fazenda 16 (Record). Ele teve 8,89% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Gui Vieira, Juninho Bill e Vanessa de Carvalho seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio do resultado, Adriane Galisteu discursou para os peões na berlinda. "Nem toda vitória é sinal de sucesso. E nem sempre a derrota significa fracasso. Todos vocês têm motivos de sobra para sentirem orgulho de sua jornada."

Para Gilsão, ela disse. "Gilsão, essa é sua primeira roça. Hoje o Brasil conhece o Gilsão de verdade, independente de qualquer polêmica."

Depois, falou com Gui. "Gui, seu maior desafio era provar que o Binho de Chiquititas cresceu. Você conseguiu muito mais e amadureceu."

Galisteu, depois, comentou com Juninho. "Juninho, você desde criança sentiu a pressão dos holofotes. Você veio aqui e se mostrou. A gente gostou desse novo Juninho."

Por fim, se dirigiu a Vanessa. "Nêssa, depois que você se libertou do medo, conseguiu se mostrar no jogo. É a única mulher no Top 7."

Ela finalizou. "Os quatro são maiores hoje do que quando chegaram. A vida é um aprendizado constante."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer ver na final? Resultado parcial Total de 53942 votos 10,32% Gui 1,15% Juninho 35,98% Sacha 30,95% Sidney 2,96% Vanessa 18,63% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 53942 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso