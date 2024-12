Drake dá prêmio de R$ 60 mil para vencedora de concurso de sósias

Drake, 38, surpreendeu os participantes de um concurso de sósias ao premiar o vencedor com 10 mil dólares, cerca de R$ 60 mil.

O que aconteceu

O evento inusitado aconteceu no último sábado (14), em Toronto, no Canadá. Uma confeitaria organizou o concurso e recrutou os participantes da cidade natal do músico.

O rapper ficou sabendo do concurso e prometeu o prêmio generoso ao seu sósia. "Tô adicionando 10 mil ao concurso de sósias como prêmio principal", disse Drake em uma troca de mensagens com a organização do concurso.

O valor oferecido pelo astro chocou os organizadores do evento. "Só me dê um minuto para eu parar de hiperventilar com esse momento. Eu não consigo acreditar, esse é seu perfil e você sabe disso. Meu Deus, eu te amo", respondeu o perfil da confeitaria.

A vencedora do concurso de sósias foi a versão "Drake feminina". A fã reproduziu um visual recente do astro e apareceu com uma barba falsa pintada no rosto, prendeu o cabelo com dois rabos de cavalo e usou uma jaqueta camuflada.

Os finalistas deram o que falar na web. Eles surpreenderam com as semelhanças também ao reproduzir gestos do rapper. "Pensei que era o Drake de verdade", comentou um perfil no Instagram. "Há quem diga que o Drake estava lá, mas ninguém saberia dizer", disse outro. "Os movimentos com a mão estão me matando", falou uma fã.