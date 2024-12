'Cena histórica': fãs comemoram chegada de Tieta na novela

Na tarde de segunda-feira (16), "Tieta" (Globo) ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais em virtude da chegada da protagonista na novela.

O que aconteceu

Apesar de dar nome à história, Tieta só aparece no capítulo 11 da reprise que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Antes disso, a protagonista tinha aparecido apenas na primeira fase, ainda interpretada por Claudia Ohana.

Na segunda fase, a personagem, que é agora interpretada por Betty Faria, retornou à sua cidade natal após anos morando em São Paulo. Ela chegou em Santana do Agreste no dia de sua missa do sétimo dia. Sem receber suas cartas, Perpétua (Joana Fomm) achava que a irmã tinha morrido.

Por causa da emblemática cena, a novela ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Cena histórica do comeback de Tieta está passando agora em Vale a Pena Ver de Novo", escreveu um usuário na rede social.

Cena HISTÓRICA do comeback de #Tieta está passando AGORA em "Vale a Pena Ver de Novo".pic.twitter.com/OozLCP5DYW -- PAN (@forumpandlr) December 16, 2024

Podemos ver 3 pérolas de texto na mesma cena em #Tieta



"Leonora, essa estrada está uma assombração, meu derrier tá todo doído.".



"Isso não é mais uma mulher, é uma plantação inteira de xibiu. ".



"Isso que é uma recepção da moléstia". pic.twitter.com/0Z8q71goql -- Gustavo Veloso ?? (@g_vgouvea) December 16, 2024

Essa cena da volta de #Tieta ao som de coração do agreste é ÉPICA demais!!!



AMO essa cena antológica da TV brasileira!!! pic.twitter.com/siZXc3XVaG -- Isabel Marra (@marra_isabel) December 16, 2024