O Big Brother Brasil pretende apostar no humor para alavancar a popularidade do reality. Para isso, o BBB 25 escalou Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna para estar à frente dos quadros humorísticos desta edição, que estreia em 13 de janeiro. Sucesso com o CAT BBB nas temporadas 20 e 21, Portugal celebra o retorno e relembra a receptividade do público ao quadro que apresentou em edições anteriores.

"Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito, muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele dentro do programa. Estou ansioso desde o dia em que recebi o convite, nervoso como se fosse a primeira vez. Estou de volta, Brasil", vibra ele.

Quem também está de volta é Rodrigo Sant’Anna, que além de estrelar a nova temporada de Tô de Graça no Multishow, vai comandar um novo quadro no BBB 25. Assim como Rafael Portugal, o ator já marcou presença no reality, interpretando personagens autorais nas edições 15 e 16. O humorista ressalta que sua afinidade com o programa não mudou desde então.

"Eu acho que o Big Brother é uma experiência imersiva. Mesmo que você não entre na casa, participar do projeto de uma maneira geral é algo inesquecível", comenta. A menos de um mês para a estreia da nova edição, Rodrigo conta que sua expectativa é levar diversão para quem assistir: "Essa é a nossa função no meio dessa brincadeira. É trazer mais alegria para um programa que já é um sucesso. É chegar devagarinho para tentar contribuir da melhor maneira".

O BBB 25 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

BBB 25: Saiba tudo sobre o reality

Além de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna, o Big Brother Brasil prepara-se para sua 25ª edição com uma mistura de elementos já familiares e novidades. A emissora vem divulgando informações sobre a edição comemorativa.

O Estadão reúne abaixo tudo o que já se sabe sobre o reality.

Data de estreia

Os participantes do Big Brother Brasil 25 entrarão na casa mais vigiada do Brasil no dia 13 de janeiro de 2025. Assim como a edição deste ano, o reality show durará 100 dias.

Formato em dupla

A fórmula do BBB, que mistura confinamento, provas de resistência, formação de alianças e votação do público, continua sendo a base do programa. No entanto, a produção promete inovações para manter o formato fresco e surpreendente, a começar pela disputa, que na próxima edição será em duplas de pessoas que já se conheciam antes do confinamento.

A configuração inédita vai colocar à prova relações construídas antes do início do reality show. A emissora promete pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, irmãos, amigos, primos, casais etc. Independente se pipoca ou camarote, os participantes entrarão para a "Casa Mais Vigiada do Brasil" com alguém que é importante para a sua vida fora da casa.

Tadeu está de volta

Tadeu Schmidt, apresentador nas últimas temporadas, retorna para comandar o reality show. Em uma ação promocional inusitada, Schmidt apareceu de roupão nos intervalos da programação da Globo, oferecendo pequenos spoilers sobre a nova edição, incluindo mudanças na casa e possíveis surpresas para os participantes.

"Esse é o grande barato. As inscrições são em dupla e os participantes vão entrar em dupla. Todo mundo em dupla. Esses detalhes a gente vai mostrar depois. Tem famoso, mas não fica querendo arrancar informação, não. O grande barato é isso, você entra lá e já tem um laço. Mas é todo mundo assim", adiantou Schmidt em uma de suas entradas.

Gil e Bia do Brás

Uma das principais novidades é a participação de Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21 que se tornou fenômeno nas redes sociais. O economista e influenciador digital será responsável por comandar um bate-papo com os eliminados, trazendo sua personalidade carismática para as entrevistas pós-eliminação.

A Globo também anunciou que a ex-BBB Beatriz Reis e o apresentador Thiago Oliveira serão os responsáveis pelos flashes ao vivo durante a programação da emissora. Essa estratégia visa manter o público constantemente atualizado sobre os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil.

Patrocínos

O BBB25 já demonstra sua força comercial também. A emissora fechou contrato com 19 marcas, incluindo nomes de peso como Amstel, Downy, iFood e Mercado Livre. Essa ampla gama de patrocinadores reafirma o forte apelo comercial do programa e sua capacidade de gerar engajamento junto ao público consumidor.

Sem Boninho

O Big Brother Brasil 25 será o primeiro sem Boninho, que sairá da Globo no final do ano. Ele é o executivo que trouxe o formato para o Brasil e ficou conhecido como "big boss". Agora, a direção de gênero será de Rodrigo Dourado.

Tema da casa

Além de celebrar as 25 edições de BBB, a edição também celebrará os 60 anos da Rede Globo. A casa onde os brothers e sisters estarão confinados será inspirada nas histórias que já passaram pela grade da emissora.