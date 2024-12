Atriz vence concurso de sósias de Fernanda Torres: 'Me chamam de Tia Vani'

A atriz Lu Nastácio venceu neste domingo (15) um concurso de sósias de Fernanda Torres, 59, promovido pelo cinema Estação Net Rio.

O que aconteceu

Lu desbancou outras 30 candidatas ao posto de 'clone' oficial da estrela de "Ainda Estou Aqui". Ela recebeu o prêmio das mãos de Ramon Carneiro, 24, autodenominado o "primeiro sósia negro" de Selton Mello, 51.

A campeã afirma ter sido confundida a vida toda com Fernanda Torres. "A vida toda fui confundida por ela em elevadores, aeroportos, às vezes com apenas olhares e sorrisos ao me ver, e outras vezes me abordando, dizendo que a filha adoraria saber que me conheceu. Na hora, não entendia e ria, mas até eu mesma via tamanha semelhança e ria disso", admitiu, em entrevista ao jornal O Globo.

Ela chegou a ser apelidada em referência à personagem de Fernanda na extinta sitcom "Os Normais" (Globo). "As amigas da minha filha, quando cresceram, começaram a me chamar de Tia Vani."