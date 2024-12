Atriz de 'Mania de Você' abandona novela; saiba quem sai da trama

Ana Beatriz Nogueira, atriz que vive Moema, na novela "Mania de Você" (Globo) anunciou que está deixando a trama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na noite de segunda-feira (16), Ana Beatriz comunicou, através de suas redes sociais, que está deixando o elenco de "Mania de Você". "Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela", escreveu.

A atriz diz que tomou a decisão para cuidar da saúde. "As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela", afirmou.

Os colegas de elenco deixaram comentários na postagem de Ana Beatriz. "Obrigado pela parceria! Atriz gigante", disse Jaffar Bambirra. "Jamais esquecerei, minha parceira, que honra", deixou registrado Nicolas Prattes. "Tudo vai ficar bem! Obrigada pela sua presença", escreveu a protagonista Gabz.

Na trama de João Emanuel Carneiro, a atriz vive Moema. Ela era a tia de Rudá (Nicolas Prattes) e Iberê (Jaffar Bambirra) e o amor da vida de Nahum (Ângelo Antônio).

Segundo informações do jornal O Globo, a personagem ainda deve aparecer até o fim de dezembro. Depois disso, haverá uma passagem de tempo que mostrará o destino final de Moema na história.