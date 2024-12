Após parar no hospital, Beatriz tem momento emocionante com mãe biológica

No capítulo de terça-feira (17), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) terão um momento emocionante juntas.

O que vai acontecer

Após passar mal no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), a mocinha vai parar no hospital por causa de um ataque de asma. No local, Beatriz escuta a voz da mãe: "Estrelinha!".

Ao abrir os olhos, a protagonista percebe que estava sonhando. Porém, logo depois disso, Clarice realmente entra no quarto dizendo: "Bom dia, Beatriz. Está se sentindo melhor? Levamos um susto sem tamanho ontem. Vim cedo porque mal consegui dormir pensando em você".

A esposa de Juliano (Fábio Assunção) consola Beatriz. "Estou bem melhor e muito grata pela sua visita, mas confesso que só consigo pensar que ontem eu estraguei tudo na frente das câmeras", lamenta a amada de Beto (Pedro Novaes). "Não estragou nada, imagina. Você tem carisma e luz própria, Beatriz. É uma estrela", garante a desmemoriada.

As duas terão um momento de despedida muito emocionante. "Bom, eu vou indo pra não te cansar. Pelo que a enfermeira me disse, você deverá ter alta em breve. No que precisar, você pode contar comigo. Asma é um perigo", diz Clarice. "Minha mãe sempre dizia isso", responde Beatriz.

Antes de sair, a mãe dará um beijo na testa da filha. A neta de Carmem (Solange Couto) fica muito mexida com esse carinho de Clarice.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.