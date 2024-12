Nova abertura da reprise de 'Tieta' deixa de fora um dos protagonistas

Os créditos de abertura de "Tieta" (Globo) no Vale a Pena Ver de Novo deixaram de fora um dos protagonistas da novela.

O que aconteceu

Na tarde de segunda (16), o Vale a Pena Ver de Novo exibiu pela primeira vez os créditos de abertura da nova reprise de "Tieta". Na verdade, os nomes da equipe e do elenco apareceram bem rapidamente ao fim do capítulo.

A abertura original da novela exibia a atriz Isadora Ribeiro nua e por isso pode ter sido censurada. Procurada por Splash, na ocasião do anúncio da reprise, a assessoria da Globo disse o seguinte sobre a abertura: "Assim como em outras novelas que reprisamos, 'Tieta' pode apresentar adaptações (edições ou ajustes) em seu conteúdo, inclusive abertura, para se adequar ao horário de exibição".

Com os novos créditos de abertura, fãs perceberam que o ator Cássio Gabus Mendes não está creditado. Na trama, exibida originalmente em 1989, ele vive Ricardo, sobrinho de Tieta e um dos protagonistas masculinos da históra.

Nas redes sociais, alguns telespectadores se mostraram revoltados com a exclusão do ator. "Globo, pelo menos faça o favor de incluir o nome de Cássio Gabus Mendes nos créditos!", pediu um usuário do X (antigo Twitter). "Morrendo que esqueceram do nome do Cássio Gabus Mendes", disse outra.

. @tvglobo Pelo menos faça o favor de incluir o nome de Cássio Gabus Mendes nos créditos! pic.twitter.com/6VuLgHKhZG -- Fellipe Andrade (@FellipeAAndrade) December 17, 2024

morrendo que esqueceram do nome do Cássio Gabus Mendes https://t.co/Wj6nXJfs1f -- aleluie-me baby (@leegagal) December 16, 2024

🚨GRAVE🚨

Improvisada, abertura de #Tieta dura 15 seg e corta nome do protagonista masculino, Cassio Gabus Mendes. pic.twitter.com/0aVbDEiNKk -- Heloisa Tolipan (@HeloisaTolipan) December 16, 2024

E depois de muitos pedidos a Globo finalmente produziu uma mini abertura, na verdade o encerramento, de #Tieta com os créditos do elenco da produção!



Agora a pergunta que não quer calar: cadê o nome do Cássio Gabus Mendes?



Curtiram? pic.twitter.com/qUOVB9Dc35 -- Mais Novela (@maisnovela_) December 16, 2024