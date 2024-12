A Fazenda: Sacha soube reverter jogo após tentar manipular peões, diz Chico

Sacha conseguiu reverter a rejeição dentro de A Fazenda (Record) após ter tentado manipular os peões e se ver isolado no início do reality show, afirmou Chico Barney no Central Splash desta segunda-feira (16).

O apresentador fez a observação ao comentar fala de Albert, eliminado do jogo na 13ª roça, sobre Sacha. Segundo o ex-participante, o adversário no jogo é um "fracassado".

O Albert falou que o Sacha é um fracassado porque montou um grupo e se blindou atrás dele. Essa é outra percepção que eu acho muito equivocada dele. O que eles entendem?

Realmente, no começo, a época do capitão do barco, daquela primeira semana, ele tentou manipular todo mundo. Isso é verdade, é fato. Ele queria mobilizar as pessoas para as coisas que ele queria.

Ele se deu mal para caramba, todo mundo virou as costas para ele, mas aí o jogo andou. E quando ele se deu mal nessa história, ele soube reverter.

Chico Barney

Para Chico, Albert e os rivais de Sacha estão "em negação".

E aí a gente vê que o Juninho volta muito para a primeira semana, o Gilsão, o Albert. O cara volta de 25 roças e vem me falar que é fracassado? Esse povo está em negação.

Chico Barney

Albert foi eliminado neste domingo (15). O peão disputava a roça com Sacha, Yuri e seu aliado, Sidney.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso