A Fazenda: Albert foi machista e mereceu eliminação, opina Saryne

Do UOL, em São Paulo

Albert, eliminado na 13ª roça de A Fazenda 16 (Record), foi machista e mereceu ter sido eliminado com menos de 1% dos votos, opinou a comentarista Bárbara Saryne no Splash Show desta segunda-feira (16).

Após criticar o biquíni usado por Luana enquanto os dois peões ainda estavam na casa, Albert também desaprovou os palavrões falados pela ex-peoa Suelen Gervásio. Na Cabine de Descompressão, ele disse que a linguagem é inadequada, "principalmente vindo de uma mulher".

Ele acha o quê? Que os homens têm o direito de falar o que bem entenderem e as mulheres não podem porque fica feio. A mulher deve só dizer amém para os homens, é isso?

E aí ele reitera o quanto ele é machista porque ele diz isso e depois entra no assunto da Luana e vai falar sobre a roupa dela. Então, é assim: o Albert está em outro século, em que ele acha que as mulheres devem ser completamente submissas, vestir uma burca, falar só o que é autorizado pelos homens.

Eu achei péssimo, vergonhoso demais. Mereceu a porcentagem, menos de 1%.

Bárbara Saryne

Albert foi eliminado neste domingo (15). O peão disputava a roça com Sacha, Yuri e seu aliado, Sidney.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso