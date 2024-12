A Fazenda 16: Sacha diz que Albert 'chegou longe para quem é'

Após a eliminação deste domingo (16), Sacha avaliou a trajetória de Albert em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha disse que Albert "chegou longe no jogo", apesar da personalidade. "Sinceramente, para quem [Albert] é, chegou muito longe, fi", disse.

Gui justificou: "Mas também porque só foi pra uma, foi na última."

Yuri disse que Albert "se escondeu nas roças". "Fez acordo com todo mundo", concordou Gui.

"Todos que ficaram aí foi porque se esconderam, pô", concluiu Sacha

Yuri lembrou que Vanessa acreditava na eliminação do peão. "Ela falou que tava torcendo pro Sidney e ele, mas falou que achava que sairia o Albert porque a gente voltava das Roças."

