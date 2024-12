SBT interrompe programação para retransmitir Globo em homenagem a Silvio Santos

Silvio Santos recebeu uma homenagem da Globo e do SBT na noite deste domingo, 15. As emissoras transmitiam o Domingão Com Huck e o Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel, respectivamente.

Quando um participante do Show de Calouros imitava a cantora Maria Bethânia, uma vinheta interrompeu a programação do SBT com a frase "Plantão" ao lado de um mascote de Silvio.

A filha do apresentador, então, deu o recado: "Interrompemos a nossa programação para uma notícia extraordinária: vamos receber uma homenagem ao meu pai no Domingão Com Huck, e você vai assistir aqui no SBT. Depois da homenagem, voltamos com o Programa Silvio Santos".

SBT e Globo, então, passaram a transmitir, em sinal único, o programa de Luciano Huck, que pediu as primeiras notas da música Silvio Santos Vem Aí, e destacou: "A televisão brasileira não seria como é hoje sem Silvio Santos. Por isso, numa noite dedicada a celebrar o talento da TV brasileira, não poderíamos deixar de homenagear o maior de todos."

Patricia homenageia o pai na Globo

"A gente olhava para o meu pai e via: esse homem sonhou, realizou, e é possível. Ele via o melhor nas pessoas. Via potencial, trazia o melhor delas. Eu vejo que você tem seguido esses passos em vários aspectos, Luciano" disse a apresentadora, elogiando o colega.

Em seguida, deu detalhes sobre como surgiu a ideia: "Quero agradecer: o Luciano fez esse convite. Achei generoso demais da sua parte, maravilhoso. A Daniela [Beyruti], minha irmã, teve a ideia genial de poder fazer essa transmissão simultânea. Então estou aqui muito honrada."

"Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento", destacou Patricia Abravanel, antes de citar os legados de Jesus Cristo e Walt Disney.

Luciano Huck homenageia Silvio Santos

"Acho incrível o que está acontecendo nesta noite. Globo e SBT, neste minuto, estão com um sinal único. Queria reforçar que isso é muito mais que um gesto de boa vizinhança, cortesia e reverência, embora seja tudo isso, também", respondeu Huck.

Ele continuou: "É um momento de celebração, algo maior, que move a todos. Silvio Santos mostrou ao Brasil como é possível unir pais, filhos, avós, tios, papagaio, periquito, na frente do sofá, na mesma TV. Foi pioneiro em fazer da televisão um ponto de encontro das famílias brasileiras. Com o passar do tempo, essa essência continua viva, e é por isso que estamos aqui."

Por fim, a dupla ainda arremessou 'aviõezinhos' com notas de R$ 100, perguntando "Quem quer dinheiro?!", como Silvio Santos tradicionalmente fazia.

Melhores do Ano do 'Domingão Com Huck' em 2024

A cerimônia exibida pela Globo neste domingo premiou artistas e jornalista como Andréa Beltrão, Simone Mendes, Juan Paiva e César Tralli. Paulo Vieira, que venceu como melhor humorista, também fez diversas piadas na abertura da atração.

A morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade em 17 de agosto de 2024. Considerado um dos maiores nomes da história da TV brasileira, ele teve trajetória em canais como SBT (que fundou), Record, Tupi e a própria Globo.