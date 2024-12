Sacha diz que pensou que seria eliminado na 1ª roça: 'Pesadelo'

Sacha contou aos aliados neste domingo (15) que, antes de A Fazenda 16 (Record) começar, teve um pesadelo que indicava que ele seria eliminado na primeira semana.

O que aconteceu

Yuri disse estar "tremendo de ansioso" para a roça que será decidida na noite deste domingo, e que ele enfrenta com Sacha, Albert e Sidney. "Faz tempo que eu não vou pra Roça".

Sacha, por sua vez, disse que "essa é a roça que eu tô mais tranquilo".

A última foi a mais pesada pra mim. Quer dizer, tirando aquela terceira e a primeira... A primeira foi foda, porque eu tinha tido um pesadelo que saía na primeira semana Sacha

O peão explicou: "Eu tive um pesadelo 2 semanas antes de chegar aqui, de que eu saia na primeira semana".

Yuri lembrou que o brother permaneceu no jogo. "Nossa mente querendo nos sabotar".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça especial? Resultado parcial Total de 276703 votos 2,30% Albert 36,78% Sacha 28,57% Sidney 32,35% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 276703 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso