Rose Miriam explica por que desistiu de disputar herança de Gugu

Rose Miriam, 61, falou ao Fantástico (Globo) deste domingo (15) sobre ter desistido de disputar judicialmente a herança de Gugu Liberato, pai dos seus filhos.

O que aconteceu

Rose não foi citada no testamento de Gugu, que deixou 75% dos seus bens para os três filhos e 25% para sobrinhos. Ela entrou com um processo judicial para que a relação dos dois fosse reconhecida como união estável.

Ela desistiu do processo em agosto deste ano. "Comecei a me perguntar: 'Deus, qual o sentido disso tudo?' Provar que fui companheira? Não preciso provar isso para ninguém. Quis por um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão do patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho. Foi a melhor coisa que eu fiz."

João Augusto, Marina e Sofia, filhos de Gugu e Rose, depositaram parte de sua herança em um fundo de investimento. Este fundo gera um rendimento mensal que vai direto para uma conta de Rose.

Os valores não foram revelados, mas Rose disse estar satisfeita. "Tô muito feliz. Tô muito bem financeiramente. Segura. Materialmente falando vou envelhecer digna."

Questionada se sentia hoje uma "mulher rica", Rose riu. "Eu me sinto. É mais do que eu esperava."

Ela finalizou. "Acho que eu deixei mágoa na família do Gugu. Amo todos eles. Tenho vontade de me reconciliar com elas, seria um presente."

Além de Rose, João Augusto Liberato também falou ao Fantástico sobre o fim da disputa pela herança do pai. "Foram cinco anos difíceis, fiquei muito surpreso e não tinha ideia do que aquilo ia se transformar. Achei que seria tudo tranquilo e a gente faria a divisão tranquilo, conversando como uma família."

Inventariante de Gugu no testamento, sua irmã Aparecida Liberato também falou sobre a disputa. "Eu no papel de inventariante, aquela pessoa que zela pelos bens, eu tinha que apresentar todas as notas, tudo que acontecia, todos os pagamentos, ao juiz. Eu estava sendo aquela pessoa que ele colocou para dar continuidade a tudo, ao legado dele."

O processo poderia não ter levado 5 anos. Foram 5 anos de dor. Respeitar a vontade do Gugu era muito sagrado e os filhos fizeram muito bem. Eles vão ampará-la [Rose]. Aparecida Liberato

Aparecida ainda falou sobre não pedir nenhuma parte da herança. "Não levei isso como um trabalho, um fardo, esperando uma compensação financeira. Meu irmão fez um pedido pra mim e eu realizei, por lealdade a ele. Não tem nada a ver com dinheiro."

Como estava a disputa?

Rose Miriam desistiu da briga judicial em agosto deste ano. O apresentador não a colocou no testamento, apesar de apresentá-la como "minha família" em vida.

Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata. Rose Miriam em resposta a uma seguidora

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 20, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu. Ele afirma que teve um relacionamento de 8 anos com o apresentador.

No processo, ele disse ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu. "É um grande volume de provas. No processo foram juntados anos de histórico das conversas diárias por WhatsApp mostrando parte do que compartilhamos sobre as questões pessoais. Eu nunca quis que as questões do processo vazassem. Toda vez que eu falo na mídia é só para me defender", disse a Splash, em junho desse ano.

Thiago Salvático e Gugu Imagem: Reprodução/Instagram

A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. "Hoje nos temos essa apelação contra a sentença do Juiz e estamos esperando o julgamento dela para o processo começar a tramitar e a família do Gugu ser citada. Assim como serem analisadas a produção das provas e outros. O julgamento dessa apelação deve acontecer no primeiro semestre de 2025", disse a advogada de Salvático ao gshow.

Caso ele seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.