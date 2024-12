Pressão estética? Gkay diz que passava 1 hora no banho para melhorar beleza

Gkay, 32, revelou que já se submeteu a uma trend do TikTok que a levou a passar cerca de uma hora no banho para melhorar sua aparência estética e o seu cheiro.

O que aconteceu

Humorista contou que, por um breve período de sua vida, aderiu a trend de "banho prêmio", que tinha 10 etapas a serem cumpridas. "Da hora de entrar à hora de sair [do banho] era uma hora mais ou menos, porque são muitas etapas... E o banho premium, na verdade, é após sair do chuveiro", iniciou durante participação no podcast Grande Surto, comandado por Fernanda Paes Leme.

Ela explicou como eram os procedimentos para o "banho premium". "Você passa sabonete, aí depois usa sabonete líquido, depois passa um óleo e aí, quando você passar o óleo, não [pode] secar. Espera um pouquinho [para] seu corpo absorve o óleo. Aí você passa uma toalha, vem com hidratante, body splash, perfume, perfume de cabelo, óleo de cabelo e máscara no rosto".

A influenciadora disse que não podia tirar nenhum dos produtos do corpo para "ficar cheiroso o dia inteiro". Ela também ressaltou que, depois de um tempo, se questionou qual a necessidade desse ritual de beleza e deixou de fazer.

Gkay já se submeteu a diversos procedimentos estéticos e admite que "pesou a mão" nas intervenções em sua aparência. Recentemente, a famosa mostrou a transformação pela qual passou e chamou a atenção pelas mudanças.

Entre outros, Gkay já fez harmonização facial, preenchimento labial e descoloriu as sobrancelhas. Ela contou que chegou ao ponto de não se reconhecer e retirou diversos procedimentos, como a harmonização e o preenchimento.