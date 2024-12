Peões se intrigam com estratégia de Gilsão: 'Pior critério do mundo'

Peões ficaram intrigados com as escolhas feitas por Gilsão neste sábado (14) para a segunda roça especial de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após voltar da formação de roça, Gilsão disse que sua estratégia foi escolher ir para a berlinda com pessoas que voltaram de mais roças. Na dinâmica de sábado, ele escolheu enfrentar Gui, Vanessa e Juninho na segunda roça especial, cuja votação só abrirá na noite deste domingo (15).

"Mas você sabe que quem voltou de mais roças a tendência é ser forte né?", questionou Vanessa. "Eu sou uma incógnita aqui dentro", disse Gilsão.

No quarto, Sacha, Yuri e Gui demonstraram surpresa com a estratégia de Gilsão.

O critério do Gilsão foi o pior critério do mundo. Ele escolheu as pessoas que tinham voltado de mais roça Sacha

Gui também questionou a escolha de pessoas com menos confronto com eles. "Na cabeça dele, o Albert e Sidney estão bombando", disse Sacha.

Yuri ainda disse que Gilsão pode ser eliminado da roça em que está.

