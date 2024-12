Patrícia Abravanel causa tumulto ao chegar na Globo e recebe abraço de Huck

Patrícia Abravanel, 47, causou tumulto ao chegar aos estúdios da Globo, neste domingo (15), no Rio de Janeiro

O que aconteceu

Patrícia, que vai subir ao palco do Melhores do Ano 2024 para homenagear Silvio Santos, tirou selfies ao chegar na sede da emissora em Curicica, na zona oeste da cidade. Fãs aguardavam a apresentadora do SBT, que faz sua primeira aparição na Globo, gritando o seu nome. Seguranças fizeram cordão de isolamento.

No Instagram, a apresentadora também mostrou que ela e a irmã Daniela Beyruti, atual presidente do SBT, foram recebidas por Luciano Huck. Vídeo mostra o anfitrião global abraçando as filhas de Silvio Santos. Elas agradeceram pelo convite.

Homenagem a Silvio Santos

Patrícia Abravanel vai subir ao palco do Melhores do Ano 2024, no Domingão com Huck, para receber uma homenagem a seu pai, Silvio Santos, que morreu em agosto aos 93 anos. Huck chamou a iniciativa de um "exercício de respeito" antes de apresentar a edição 2024 da premiação global.