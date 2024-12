Melhores do Ano 2024: Larissa Bocchino é eleita Revelação; veja vencedores

A Globo revela, neste domingo (15), os ganhadores da edição anual do "Melhores do Ano". Os resultados são divulgados durante o "Domingão com Huck".

A premiação elege os maiores destaques da televisão no ano. As categorias são voltadas para o humor, jornalismo e música.

Veja os vencedores (em negrito):

REVELAÇÃO DO ANO

Alice Carvalho, a Joana de 'Renascer'

Gabz, a Viola de 'Mania de Você'

Larissa Bocchino, a Quinota de 'No Rancho Fundo'

PROFISSIONAL DO ESPORTE

Everaldo Marques

Karine Alves

Luis Roberto

