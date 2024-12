Família de Gugu anuncia acordo por herança do apresentador: 'Harmonia'

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (15), João Augusto Liberato, filho de Gugu, falou sobre o fim da disputa pela herança do pai.

O que aconteceu

Na chamada para a reportagem, João comentou. "Todos nós queríamos que isso acabasse."

Ele também reforçou que ele e as irmãs não deixariam a mãe, Rose Miriam, sem nada. "Eu, a Marina e a Sofia... a gente jamais deixaria minha mãe desamparada."

Espero que daqui pra frente a gente possa voltar a ser uma família 100% unida. João Augusto Liberato

Em nota enviada a Splash, os advogados da família informaram que "após 5 anos do falecimento, a família está em plena harmonia e pretende seguir suas respectivas vidas em um ambiente de cooperação e respeito."

A nota diz ainda que "os filhos ressaltam que a relação entre seus pais, Gugu e Rose Miriam, sempre foi pautada em carinho e respeito mútuo."

Marina, Sofia e João Liberato expressam o reconhecimento e a gratidão, pela dedicação e atuação de Aparecida de Fatima Liberato Caetano, irmã de Gugu, como inventariante, testamenteira, atestando sua honestidade e probidade.

A família informa ainda que, com o encerramento deste capítulo, inicia-se um novo momento para todos e reafirmam o compromisso de honrar o legado de Gugu, mantendo um ambiente harmonioso e de cooperação.

Como estava a disputa?

Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano. O apresentador não a colocou no testamento, apesar de apresentá-la como "minha família" em vida.

Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville [São Paulo]. Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata. Rose Miriam em resposta a uma seguidora

A médica estava em oposição ao filho mais velho, João Augusto, 23, desde que decidiu pedir o reconhecimento da união estável com Gugu. João defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas Marina e Sofia, 19, apoiaram a mãe.

Thiago Salvático também pediu o reconhecimento da união estável com Gugu. Ele afirma que teve um relacionamento de 8 anos com o apresentador.

No processo, ele disse ter juntado anos de histórico das conversas diárias com Gugu. "É um grande volume de provas. No processo foram juntados anos de histórico das conversas diárias por WhatsApp mostrando parte do que compartilhamos sobre as questões pessoais. Eu nunca quis que as questões do processo vazassem. Toda vez que eu falo na mídia é só para me defender", disse a Splash, em junho desse ano.

Thiago Salvático e Gugu Imagem: Reprodução/Instagram

A ação do chefe de cozinha foi anulada pela Justiça, e a defesa dele tenta reverter a decisão. "Hoje nos temos essa apelação contra a sentença do Juiz e estamos esperando o julgamento dela para o processo começar a tramitar e a família do Gugu ser citada. Assim como serem analisadas a produção das provas e outros. O julgamento dessa apelação deve acontecer no primeiro semestre de 2025", disse a advogada de Salvático ao gshow.

Caso ele seja reconhecido como companheiro, terá direito à herança, assim como os outros herdeiros.