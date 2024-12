Em lágrimas, Luana diz que está 'digerindo' Fazenda: 'Tá sendo tão difícil'

Eliminada de A Fazenda 16 (Record), Luana gravou uma série de vídeos neste domingo (15) falando sobre seus aliados e sua participação no reality.

O que aconteceu

Em vídeo publicado no Instagram Stories, Luana disse que ainda está se acostumando com a vida "pós Fazenda". "Ainda tô digerindo muita coisa. Não fazia ideia de tanta coisa. Por que o fio dental incomoda tantas pessoas?", questionou, se referindo aos biquínis que utilizava no programa.

A ex-peoa agradeceu aos fãs com lágrimas nos olhos. "Tô muito impressionada, de verdade, com tudo".

Tô triste, porque sei que era pra eu estar com o G4, meus amigos que foram meus irmãos la dentro, e quero que permaneçam aqui fora. Mas infelizmente a roça foi a pior que poderia acontecer (...) Infelizmente Flor fez aquilo. Ainda estou muito chateada com as coisas e as pessoas. Eu não sabia que certas pessoas falavam mal de mim. Ainda tô vendo bastante coisa Luana

Ela afirma que seu jogo foi "todo baseado no coração e índole". "Aceito os planos de Deus e só tenho a agradecer demais por tudo", disse.

Agora, seu foco é levar Sacha, Yuri e Gui ao pódio final do reality. Para isso, ela tem levantado mutirões de votos. "Agora é foco total nos meus meninos, que eu amo tanto".

Mais tarde, a peoa postou outros Stories, novamente em lágrimas, lamentando não estar com os peões. "Tá sendo tão difícil entender o que está acontecendo, eu sinto muito a falta deles, mas sei que temos vocês e que nunca vamos abandonar o G4".

